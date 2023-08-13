В ЗСУ показали, як смуга перешкод допомагає загартовувати воїнів

Воїни ЗСУ проходять смугу перешкод. Фото: Скриншот

Якісна бойова підготовка особового складу ЗСУ є запорукою перемоги у війні проти ворога — Росії. Важливою складовою підготовки українських воїнів є проходження психологічної смуги перешкод.

Відео з тренувань військових 24 ОМБр імені короля Данила оприлюднив СтратКом ЗСУ.

Читайте також:

Бійці ЗСУ набувають нових навичок

"Ніхто не народжується для війни. Але коли в твою країну приходить ворог, обов'язок кожного громадянина — взяти до рук зброю і стати на захист своєї держави. Подолання психологічної смуги перешкод це один з методів набуття первинних навичок необхідних для воїнів на полі бою", — говориться у підписі до відео.

В СтратКомі наголосили, що якісна підготовка особого складу є основою для майбутнього успіху під час ведення бойових дій.

Раніше ми розповідали, десантники 82-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному із напрямків знайшли камеру відеоспостереження. Її встановив ворог та використовував для того, щоб моніторити обстановку на фронті. Довго камера не простояла.

Нагадуємо, у СтратКомі показали, як воїни ЗСУ завадили російським штурмовикам.