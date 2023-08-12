В ВСУ показали отличную работу украинских гранатометчиков

Воины ВСУ работают со станковым гранатометом СПГ-9. Фото: Скриншот

Воины ВСУ успешно используют в боях против оккупантов самое разное вооружение. "Мастер-класс" по грамотному и эффективному использованию гранатомета СПГ-9 показали бойцы 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Видео работы украинских бойцов обнародовал СтратКом ВСУ.

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"Станочный гранатомет СПГ-9 является мощным огневым средством мотопехотных, механизированных, десантно-штурмовых подразделений и морской пехоты", — говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть искусную работу на этом оружии бойцов 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Ранее мы рассказывали, что десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады на одном из направлений нашли камеру видеонаблюдения. Ее установил враг и использовал для того, чтобы мониторить обстановку на фронте. Долго камера не простояла.

Напоминаем, в Страткоме показали, как воины ВСУ помешали российским штурмовикам.