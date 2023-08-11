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ЗСУ завдали з десяток ударів по окупантах: ранкове зведення Генштабу

11 серпня 2023 06:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ЗСУ завдали з десяток ударів по окупантах: ранкове зведення Генштабу
Українські військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ стріляють з РСЗВ БМ-21 "Град". Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалася 534 доба повномасштабного російського вторгнення на українські землі. Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала десять ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по ЗРК ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що ЗСУ за минулу добу також знищили сім ворожих ударних БпЛА типу "Шахед-136".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника", — йдеться в повідомленні.

Ранкове зведення Генштабу. Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український військовий тримає гвинтівку. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український захисник із дроном у руках. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Більше про досягнення українських бійців

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують відпрацьовувати навички на полігоні. Так, бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади проходять комплексну підготовку, яка містить стрільбу з АК-74, РПГ та кулемету Browning M2.

Також ми писали, що елітний батальйон спецпризначенців ГУР "Шаман" успішно виконує завдання зі знищення російських офіцерів. Однак розкривати подробиці щодо цього, в тому числі і "рейду" на окуповану лівобережну частину Херсонської області, у розвідці не готові. 

Додамо, що Авіація сил оборони продовжує нещадно нищити ворога, про що йдеться в вечірньому зведенні Генштабу за 10 серпня. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.

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