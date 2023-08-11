ЗСУ завдали з десяток ударів по окупантах: ранкове зведення Генштабу
Розпочалася 534 доба повномасштабного російського вторгнення на українські землі. Упродовж дня авіація Сил оборони України завдала десять ударів по окупантах та їхній військовій техніці, зокрема два удари — по ЗРК ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Успіхи ЗСУ зі знищення окупантів
Зазначається, що ЗСУ за минулу добу також знищили сім ворожих ударних БпЛА типу "Шахед-136".
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника", — йдеться в повідомленні.
Більше про досягнення українських бійців
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують відпрацьовувати навички на полігоні. Так, бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади проходять комплексну підготовку, яка містить стрільбу з АК-74, РПГ та кулемету Browning M2.
Також ми писали, що елітний батальйон спецпризначенців ГУР "Шаман" успішно виконує завдання зі знищення російських офіцерів. Однак розкривати подробиці щодо цього, в тому числі і "рейду" на окуповану лівобережну частину Херсонської області, у розвідці не готові.
Додамо, що Авіація сил оборони продовжує нещадно нищити ворога, про що йдеться в вечірньому зведенні Генштабу за 10 серпня. ЗСУ за добу завдали ударів по озброєнню, техніці та особовому складу росіян.