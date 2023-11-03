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В ВСУ показали впечатляющее видео запуска ракет ATACMS на поле боя

3 ноября 2023 12:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ВСУ показали впечатляющее видео запуска ракет ATACMS на поле боя
Запуск ракеты ATACMS. Фото: скриншот с видео Анатолия Штефана
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские воины поздравили своих коллег с Днем ракетных войск и артиллерии. В армии показали видео работы ATACMS по целям врага.

Соответствующие кадры опубликовал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

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Отмечается, что ракеты были запущены из реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Расчет HIMARS поздравляет всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам", — подчеркнул Штефан.

Поздравление от воина

В свою очередь, военный во время видео пожелал своим коллегам победы и крепкого здоровья.

"Вы те, после кого только тишина. Вы — Боги войны. Слава Украине! Слава воинам ракетных войск! Смерть врагам. Итого — к победе. Победа за нами!" — сказал он перед тем, как запустили три баллистических ракеты малой дальности ATACMS.

Напомним, после удара ВСУ ракетами ATACMS по месту базирования авиации РФ в Бердянске оккупанты перебросили ее на базу в Таганроге. Россияне отводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения, и это совершенно очевидно.

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