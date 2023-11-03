В ВСУ показали впечатляющее видео запуска ракет ATACMS на поле боя
Украинские воины поздравили своих коллег с Днем ракетных войск и артиллерии. В армии показали видео работы ATACMS по целям врага.
Соответствующие кадры опубликовал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.
Эффектный запуск ракет
Отмечается, что ракеты были запущены из реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Расчет HIMARS поздравляет всех причастных с Днем ракетных войск и артиллерии. Зло обязательно будет наказано. Слава Украине и ее воинам", — подчеркнул Штефан.
Поздравление от воина
В свою очередь, военный во время видео пожелал своим коллегам победы и крепкого здоровья.
"Вы те, после кого только тишина. Вы — Боги войны. Слава Украине! Слава воинам ракетных войск! Смерть врагам. Итого — к победе. Победа за нами!" — сказал он перед тем, как запустили три баллистических ракеты малой дальности ATACMS.
Напомним, после удара ВСУ ракетами ATACMS по месту базирования авиации РФ в Бердянске оккупанты перебросили ее на базу в Таганроге. Россияне отводят технику и вооружение из зоны потенциального поражения, и это совершенно очевидно.
Читайте Новини.LIVE!