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В ЗСУ показали вражаюче відео запуску ракет ATACMS на полі бою

3 листопада 2023 12:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ЗСУ показали вражаюче відео запуску ракет ATACMS на полі бою
Запуск ракети ATACMS. Фото: скриншот з відео Анатолія Штефана
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські воїни привітали своїх колег з Днем ракетних військ та артилерії. У війську показали відео роботи ATACMS по цілях ворога. 

Відповідні кадри опублікував полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.

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Зазначається, що ракети запустили з реактивної системи залпового вогню HIMARS.

"Розрахунок HIMARS вітає усіх причетних із Днем ракетних військ та артилерії. Зло обов'язково буде покаране. Слава Україні та її воїнам", — наголосив Штефан.

Привітання від воїна

Своєю чергою, військовий під час відео побажав своїм колегам перемоги та міцного здоров'я.

"Ви ті, після кого лише тиша. Ви — Боги війни. Слава Україні! Слава воїнам ракетних військ! Смерть ворогам. Разом — до перемоги. Перемога за нами!" — сказав він перед тим, як запустили три балістичні ракети малої дальності ATACMS.

Нагадаємо, після удару ЗСУ ракетами ATACMS по місцю базування авіації РФ у Бердянську окупанти перекинули її на базу у Таганрозі. Росіяни відводять техніку та озброєння з зони потенційного ураження, і це цілком очевидно.

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