В ЗСУ показали вражаюче відео запуску ракет ATACMS на полі бою
Українські воїни привітали своїх колег з Днем ракетних військ та артилерії. У війську показали відео роботи ATACMS по цілях ворога.
Відповідні кадри опублікував полковник Збройних сил України Анатолій Штефан.
Ефектний запуск ракет
Зазначається, що ракети запустили з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
"Розрахунок HIMARS вітає усіх причетних із Днем ракетних військ та артилерії. Зло обов'язково буде покаране. Слава Україні та її воїнам", — наголосив Штефан.
Привітання від воїна
Своєю чергою, військовий під час відео побажав своїм колегам перемоги та міцного здоров'я.
"Ви ті, після кого лише тиша. Ви — Боги війни. Слава Україні! Слава воїнам ракетних військ! Смерть ворогам. Разом — до перемоги. Перемога за нами!" — сказав він перед тим, як запустили три балістичні ракети малої дальності ATACMS.
Нагадаємо, після удару ЗСУ ракетами ATACMS по місцю базування авіації РФ у Бердянську окупанти перекинули її на базу у Таганрозі. Росіяни відводять техніку та озброєння з зони потенційного ураження, і це цілком очевидно.
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