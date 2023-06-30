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"Вагнер" распадется": Подоляк считает, что ЧВК Пригожина больше не будет существовать

30 июня 2023 17:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Вагнер" распадется": Подоляк считает, что ЧВК Пригожина больше не будет существовать
Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк считает, что российская ЧВК "Вагнер" больше не будет существовать в таком виде, как до бунта в РФ. По его словам, режим российского диктатора Владимира Путина прекратит финансирование.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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ЧВК Пригожина распадется

"В нынешнем виде его больше не будет. Москва перестанет платить миллиард долларов в год, и "Вагнер" распадется. Некоторые ее бойцы подпишут новые контракты с Минобороны в Москве, чтобы воевать в Украине. Другие поедут с Пригожиным в Африку. Вместо этого будет создан небольшой офис в Минске: Лукашенко мог бы использовать "Вагнера" и его босса как советников своих охранников", — подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Пригожин не контактирует с Украиной или НАТО. По его словам, основатель ЧВК остается военным преступником.

"Он играет на столах России и ее союзников. Пригожин остается военным преступником, и его вызов Путину точно не делает его союзником Киева", — добавил Подоляк.

Напомним, Данилов сообщил, что в Украине пристально следят за предстоящей угрозой от действий "вагнеровцев", которые могут находиться в Беларуси. Этот вопрос не снят с повестки дня.

Также мы писали, что Федеральная служба безопасности получила приказ — ликвидировать владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Когда этот приказ будет исполнен и выполнят ли его вообще, неизвестно.

Добавим, Буданов заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не будет воевать в Украине. При этом это самое эффективное подразделение РФ, которое могло добиться успеха любой ценой.

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