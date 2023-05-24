"Вагнеровцы" могли продвинуться вглубь Бахмуа, — ISW

Российские оккупанты из ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

На днях Генштаб впервые с 2022 года не сообщил о текущей ситуации в Бахмутском направлении. Институт исследования войны заявляет, что это могло произойти из-за того, что "вагнеровцы" могли продвинуться вглубь города.

Об этом сообщает ISW в своем ежедневном отчете.

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Бахмутское направление

В Генштабе также сообщают, что российские войска вели безуспешные наступательные действия западнее Бахмута — вблизи города Хромово.

"Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о снижении боевых действий в Бахмуте и его окрестностях и повторила, что украинские силы удерживают позиции в укрепрайоне у памятника МиГ-17 в западном Бахмуте", — говорится в отчете Института изучения войны.

ISW пишет, что российские "военкоры" распространили материал, в котором вроде бы видны силы ЧВК "Вагнер" возле этого же памятника МиГ-17. Российская сторона утверждает, что там нет ВСУ.

ВСУ пошли в атаку?

Кроме того, полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы продвинулись на 200-400 метров вдоль флангов Бахмута и до сих пор контролируют ряд зданий и укреплений в юго-западном Бахмуте.

В России же отметили, что ВСУ продвинулись вблизи Ягодного (1 км северо-западнее Бахмута) и что российские силы безуспешно атаковали вблизи Григоровки (8 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута).

Другие российские военкоры опровергли сообщения о том, что украинские силы преуспели во время контратак к северо-западу и юго-западу от Бахмута, и заявили, что наступление России из Бахмута в сторону Ивановского или Богдановки остается маловероятным, отмечают в материале.

Напомним, ранее мы писали, что после многомесячного сражения в Бахмуте силы ЧВК "Вагнер" истощены. Российские оккупационные войска вряд ли смогут продолжить наступательные действия на этом участке фронта.

Добавим, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в прямом эфире, что российские оккупанты после многодневного противостояния "освободили" Бахмут, хотя там до сих пор продолжаются бои.