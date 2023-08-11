"Вагнеровцы" не знают про планы РФ: вернуться ли наемники из Беларуси
ЧВК "Вагнер" продолжает находиться в лагерях в Белоруссии, и, по слухам, неизвестно заберут ли наемников в Россию. Спутниковые снимки, собранные 9 августа, показывают значительное количество машин в вагнеровских лагерях. Эксперты предполагают, что между 1 и 9 августа транспорта на базе стало больше.
Об этом сообщает ISW.
Что известно о статусе "вагнеровцев" в Беларуси
Украинские источники сообщают о расширении деятельности ЧВК "Вагнер" в Брестской области. В то же время, источник, связанный с "Вагнером", 10 августа опубликовал кадры, на которых видно, что инструкторы "Вагнера" продолжают обучать белорусских военных.
Российские источники также предположили, что войска ЧВК "Вагнер" планируют провести второй этап своего вывода из Беларуси 13 августа, но небольшая группа инструкторов-наемников останется для обучения белорусских сил. К тому же многие боевики "Вагнера" сами часто не знают о своем перемещении до последнего момента.
"ISW не наблюдала противопоказателей, которые опровергали бы недавние предположения от 8 августа о том, что "Вагнер" автобусами отправил 500-600 сотрудников из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области", — отметили в сообщении.
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Снимок лагеря "вагнеровцев " 1 августа
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Снимок лагеря "вагнеровцев" 9 августа
Владелец компании Евгений Пригожин пока не прокомментировал эти спекуляции. ISW предполагает, что у Пригожина, возможно, нет полной свободы публично говорить о будущем "Вагнера". В последний раз он был публично замечен в кулуарах российско-африканского экономического гуманитарного форума в Санкт-Петербурге 27 июля.
"Недавно он утверждал, что боевики Вагнера, не подписавшие контракты с Министерством обороны России (МО), поступят в Беларусь до 5 августа", — сообщает Институт.
Ранее ISW оценивало, что предположения об отзыве "Вагнера" из Беларуси свидетельствуют о том, что Кремль, возможно, нарушает элементы соглашения, заключенного при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенка, которое положило конец восстанию Вагнера 24 июня.
К тому же кремлевские источники возобновили нападки на Пригожина в начале августа, а сами предположения могут являться частью информационной операции, направленной на снижение его позиций перед боевиками Вагнера.
Напомним, стало известно, почему Лукашенко выгоняет бойцов ЧВК "Вагнер" обратно в РФ.
Также в ISW объяснили, почему "вагнеровцы" покидают Беларусь.