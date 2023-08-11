"Вагнеровцы" не знают про планы РФ: вернуться ли наемники из Беларуси

Боевики ЧВК "Вагнер". Иллюстративное фото: рос.СМИ

ЧВК "Вагнер" продолжает находиться в лагерях в Белоруссии, и, по слухам, неизвестно заберут ли наемников в Россию. Спутниковые снимки, собранные 9 августа, показывают значительное количество машин в вагнеровских лагерях. Эксперты предполагают, что между 1 и 9 августа транспорта на базе стало больше.

Об этом сообщает ISW.

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Украинские источники сообщают о расширении деятельности ЧВК "Вагнер" в Брестской области. В то же время, источник, связанный с "Вагнером", 10 августа опубликовал кадры, на которых видно, что инструкторы "Вагнера" ​​продолжают обучать белорусских военных.

Российские источники также предположили, что войска ЧВК "Вагнер" ​​планируют провести второй этап своего вывода из Беларуси 13 августа, но небольшая группа инструкторов-наемников останется для обучения белорусских сил. К тому же многие боевики "Вагнера" ​​сами часто не знают о своем перемещении до последнего момента.

"ISW не наблюдала противопоказателей, которые опровергали бы недавние предположения от 8 августа о том, что "Вагнер" автобусами отправил 500-600 сотрудников из Беларуси в Краснодарский край и Воронежскую и Ростовскую области", — отметили в сообщении.

Снимок лагеря "вагнеровцев " 1 августа

Снимок лагеря "вагнеровцев" 9 августа 1 / 2

Владелец компании Евгений Пригожин пока не прокомментировал эти спекуляции. ISW предполагает, что у Пригожина, возможно, нет полной свободы публично говорить о будущем "Вагнера". В последний раз он был публично замечен в кулуарах российско-африканского экономического гуманитарного форума в Санкт-Петербурге 27 июля.

"Недавно он утверждал, что боевики Вагнера, не подписавшие контракты с Министерством обороны России (МО), поступят в Беларусь до 5 августа", — сообщает Институт.

Ранее ISW оценивало, что предположения об отзыве "Вагнера" ​​из Беларуси свидетельствуют о том, что Кремль, возможно, нарушает элементы соглашения, заключенного при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенка, которое положило конец восстанию Вагнера 24 июня.

К тому же кремлевские источники возобновили нападки на Пригожина в начале августа, а сами предположения могут являться частью информационной операции, направленной на снижение его позиций перед боевиками Вагнера.

Напомним, стало известно, почему Лукашенко выгоняет бойцов ЧВК "Вагнер" обратно в РФ.

Также в ISW объяснили, почему "вагнеровцы" покидают Беларусь.