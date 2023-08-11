"Вагнерівці" не знають про плани РФ: чи повернуться найманці з Білорусі

Бойовики ПВК "Вагнер". Ілюстративне фото: рос.ЗМІ

ПВК "Вагнер" продовжує перебувати у таборх у Білорусі, і, за чутками, невідомо чи найманців ще заберуть до Росії. Супутникові знімки, зібрані 9 серпня, показують значну кількість транспортних засобів у таборах вагнерівців. Експерти припускають, що між 1 та 9 серпня транспорту на базі побільшало.

Про це повідомляє ISW.

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Українські джерела повідомляють про розширення діяльності ПВК "Вагнер" в Брестській області. Водночас джерело, пов’язане з "Вагнером", 10 серпня опублікувало кадри, на яких видно, що інструктори "Вагнера" продовжують навчати білоруських військових.

Російські джерела також припустили, що війська ПВК "Вагнера" ​​планують провести другий етап свого виведення з Білорусі 13 серпня, але невелика група інструкторів-найманців залишиться для навчання білоруських сил. До того ж багато бойовиків "Вагнера" самі часто не знають про своє переміщення до останнього моменту.

"ISW не спостерігала протипоказників, які б спростовували нещодавні припущення від 8 серпня про те, що "Вагнер" автобусами відправив 500-600 співробітників з Білорусі до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей", — зазначили у повідомленні.

Знімок табору "вагнерівців у Білорусі 1 серпня

Знімок табору "вагнерівців" 9 серпня 1 / 2

Власник компанії Євген Пригожин поки не прокоментував ці спекуляції. ISW припускає, що Пригожин, можливо, не має повної свободи коментувати майбутнє "Вагнера". Востаннє він був публічно помічений у кулуарах російсько-африканського економічного гуманітарного форуму в Санкт-Петербурзі 27 липня.

"Нещодавно він стверджував, що бойовики Вагнера, які не підписали контракти з Міністерством оборони Росії (МО) надійдуть до Білорусі до 5 серпня", — повідомляє Інститут.

Раніше ISW оцінювало, що припущення про відкликання "Вагнера" з Білорусі свідчать про те, що Кремль, можливо, порушує елементи угоди, укладеної за посередництва білоруського президента Олександра Лукашенка, яка поклала кінець повстанню Вагнера 24 червня.

До того ж кремлівські джерела поновили нападки на Пригожина на початку серпня, а самі припущення можуть бути частиною інформаційної операції, спрямованої на приниження його позицій перед бойовиками Вагнера.

Нагадаємо, стало відомо, чому Лукашенко виганяє бійців ПВК "Вагнер" назад до РФ.

Також в ISW пояснили, чому "вагнерівці" покидають Білорусь.