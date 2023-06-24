"Вагнеровцы" пересекают КПП: будут слушать только Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" с военными. Фото: скриншот с видео

Представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" по пересечению КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Колонна музыкантов едет через кпп Новошахтинск, длина колонны около 50 км. На кпп Волошино такая же ситуация, только колонна 80 км и продолжают ехать. ВП и пограничники не препятствуют. На Новошахтинске сначала подъехало 2 танка, вышли музыканты, поговорили, сказали, чтобы не мешали, сели и уехали", — говорится в сообщении.

Кроме того, сами же "вагнеровцы" анонсировали свою "спецоперацию" публикацией с одним словом — "Начинаем".

Позже появилось еще одно сообщение, где они указали, что подчиняются Пригожину и выполнят любой его приказ. Таким образом, ни ФСБ, ни Суровыкин никак не повлияют на "начавшееся".

Напомним, что в России на скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отреагировали российские военные. Они записали видеообращение к "вагнеровцам", в которых отмечают, что со стороны представителей группировки "идет какая-то подстава".

Также мы писали, что российский генерал Сергей Суровыкин заявил, что они с "вагнеровцами" одной крови и попросил остановиться. Он добавил, что следует подчиниться приказу Путина, пока не поздно.