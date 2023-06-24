"Вагнеровцы" пересекают КПП: будут слушать только Пригожина
Представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" по пересечению КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Вагнеровцы" пересекают КПП
"Колонна музыкантов едет через кпп Новошахтинск, длина колонны около 50 км. На кпп Волошино такая же ситуация, только колонна 80 км и продолжают ехать. ВП и пограничники не препятствуют. На Новошахтинске сначала подъехало 2 танка, вышли музыканты, поговорили, сказали, чтобы не мешали, сели и уехали", — говорится в сообщении.
Кроме того, сами же "вагнеровцы" анонсировали свою "спецоперацию" публикацией с одним словом — "Начинаем".
Позже появилось еще одно сообщение, где они указали, что подчиняются Пригожину и выполнят любой его приказ. Таким образом, ни ФСБ, ни Суровыкин никак не повлияют на "начавшееся".
Напомним, что в России на скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отреагировали российские военные. Они записали видеообращение к "вагнеровцам", в которых отмечают, что со стороны представителей группировки "идет какая-то подстава".
Также мы писали, что российский генерал Сергей Суровыкин заявил, что они с "вагнеровцами" одной крови и попросил остановиться. Он добавил, что следует подчиниться приказу Путина, пока не поздно.