"Вагнеровцы" планируют захватить склады с ядерным оружием

Бойцы группировки "Вагнер". Фото: росСМИ

По состоянию на данный момент подразделения группировки "Вагнер" подошли к окрестностям г. Борисоглебска, расположенного в Воронежской области РФ. Известно, что там находится склад с ядерным оружием, который, вероятно, военные планируют захватить.

Об этом сообщают росСМИ.

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Состав, где размещается ядерное оружие, известен как "375 объект С" 12 управления Минобороны РФ.

Для того чтобы защитить данный состав, как утверждают СМИ, нужно большое количество танков, артиллерии и моторизованной профессиональной пехоты. Однако единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта.

"Бои за воронежский ядерный состав, вероятно, приведут к усилению эскалации боевых действий между пвк и мо рф", — говорят о последствиях росСМИ.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин планирует ликвидировать Евгения Пригожина и пообещать амнистию боевикам Вагнера. Российский диктатор поставил силовикам задачу уничтожить главу вооруженного формирования.

Добавим, что в России в московском СИЗО Водник начался бунт. Сообщается и о начале беспорядков и в других регионах страны.