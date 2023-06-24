Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Вагнеровцы" планируют захватить склады с ядерным оружием arrow

"Вагнеровцы" планируют захватить склады с ядерным оружием

24 июня 2023 16:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Вагнеровцы" планируют захватить склады с ядерным оружием
Бойцы группировки "Вагнер". Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на данный момент подразделения группировки "Вагнер" подошли к окрестностям г. Борисоглебска, расположенного в Воронежской области РФ. Известно, что там находится склад с ядерным оружием, который, вероятно, военные планируют захватить.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

"Вагнеровцы" хотят захватить склад с ядерным оружием

Состав, где размещается ядерное оружие, известен как "375 объект С" 12 управления Минобороны РФ.

Для того чтобы защитить данный состав, как утверждают СМИ, нужно большое количество танков, артиллерии и моторизованной профессиональной пехоты. Однако единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта.

"Бои за воронежский ядерный состав, вероятно, приведут к усилению эскалации боевых действий между пвк и мо рф", — говорят о последствиях росСМИ.

 

null
Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин планирует ликвидировать Евгения Пригожина и пообещать амнистию боевикам Вагнера. Российский диктатор поставил силовикам задачу уничтожить главу вооруженного формирования.

Добавим, что в России в московском СИЗО Водник начался бунт. Сообщается и о начале беспорядков и в других регионах страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас