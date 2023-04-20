Российские боевики слушают приказы командования. Фото: росСМИ

Боевики ЧВК "Вагнер". Фото: google.com

Прокуроры зафиксировали очередные преступления боевиков ЧВК "Вагнер". Они принудительно депортировали детей из Бахмута в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Во время мониторинга СМИ и пророссийских Telegram-каналов прокуроры обнаружили видео, на котором представители так называемой ЧВК "Вагнер" во главе со своим главарем Евгением Пригожиным 16 апреля 2023 года незаконно депортировали из Бахмута две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними.

Во втором сюжете представитель ЧВК "Вагнер" общается с одним из этих семей и ребенком в месте временного пребывания.

Также установлено, что в течение 17-18 апреля 2023 из этого населенного пункта вооруженные "вагнеровцы" вывезли в неизвестном направлении еще две семьи из Бахмута с маленькими детьми.

В целом незаконно депортированы три мальчика и одна девочка.

Ювенальными прокурорами Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, недавно бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК "Вагнер", рассказал о расстреле мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года.

Как утверждает наемник, примерно 10 расстрелянных были подростками от 15-17 лет.