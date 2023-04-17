"Нація нелюдів та вбивць": Єрмак відреагував на вбивства дітей "вагнерівцями"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: сайт Зеленського

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на вбивства українських дітей "вагнерівцями". Він наголосив, що це проливає світло на злочини російської армії в Україні.

Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз йдеться про військових злочинців з ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", — наголосив Єрмак.

За його словами, російська нація — це нелюди, вбивці та біологічне сміття цього світу. Єрмак наголосив, що одного зізнання "вагнерівця" мало, адже має бути справедливе та жорстке покарання. Він зазначив, що Україна дізнається всі факти злочинів та знайде кожного, хто їх вчиняв.

"Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих — поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко", — додав Єрмак.

Нагадаємо, колишній в'язень Олексій Савічов, який воював у ПВК "Вагнер", розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Зафіксовані на відео свідчення екс"вагнерівця" опублікував російський правозахисний ресурс. Як стверджує найманець, приблизно 10 розстріляних були підлітками віком від 15-17 років.

Також ми писали, що у січні 2023 року найманці ПВК "Вагнер" розстріляли у Бахмуті щонайменше 60 українських військовополонених та російських дезертирів.