"Вагнеровцев" разгромят, если они войдут в Польшу, — Годжес

"Вагнеровцы" в Беларуси. Фото: росСМИ

ПВК "Вагнер" будет разгромлен в том случае, если наемники попытаются пересечь белорусско-польскую границу. Их возможностей не хватает для эффективной операции.

Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес изданию Newsweek.

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По мнению Годжеса, в настоящее время самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко не хватает численности "вагнеровцев", оборудования и логистических возможностей, необходимых для серьезной атаки.

"Контингент Вагнера в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу" , — заявил в Ходжес.

Раньше мы рассказывали, всех бывших заключенных, завербованных в ПИК " Вагнер ", вероятно, отпустят домой. В отелях Анапы наемники ожидают помилования.

Напомним, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которое привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.