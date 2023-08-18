"Вагнеровцев" разгромят, если они войдут в Польшу, — Годжес
ПВК "Вагнер" будет разгромлен в том случае, если наемники попытаются пересечь белорусско-польскую границу. Их возможностей не хватает для эффективной операции.
Об этом заявил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес изданию Newsweek.
У ППК "Вагнер" нет шансов на успех
По мнению Годжеса, в настоящее время самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко не хватает численности "вагнеровцев", оборудования и логистических возможностей, необходимых для серьезной атаки.
"Контингент Вагнера в Беларуси будет разгромлен польскими войсками, если они действительно попытаются пересечь границу" , — заявил в Ходжес.
Раньше мы рассказывали, всех бывших заключенных, завербованных в ПИК " Вагнер ", вероятно, отпустят домой. В отелях Анапы наемники ожидают помилования.
Напомним, глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которое привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.