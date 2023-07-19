Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Варшава может отдать Киеву все МИГ-29, — Зварич arrow

Варшава может отдать Киеву все МИГ-29, — Зварич

19 июля 2023 23:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Варшава может отдать Киеву все МИГ-29, — Зварич
Посол Украины в Польше Василий Зварыч. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Официальная Варшава может отдать Киеву все самолеты МиГ-29, которые имеет на вооружении. И это при том, что Польша уже передала Украине десять истребителей.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

Читайте также:

Передача самолетов

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что Варшава может передать нам еще около 20 истребителей МиГ-29.

"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные — около 20 самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении", — сообщил посол.

При этом он не исключает, что передача самолетов Украине состоится, когда начнутся поступления от стран Запада.

"Этот процесс уже начался. Польша сейчас среди 11 стран, которые задекларировали готовность начать тренировку украинских пилотов на F-16", — добавил Василий Зварыч.

Истребитель МиГ-29

Заметим, МиГ-29 представляет многоцелевой истребитель 4 поколения. Он имеет отличную репутацию и остается на вооружении около 25 стран мира.

Самолет МиГ-29 предназначен для поддержки действий сухопутных войск на поле боя и уничтожения как наземных, так и морских целей.

Истребитель МиГ-29. Фото: Google

Он использует 30 мм пушку с боезапасом 150 снарядов и может нести до 6 ракет класса "воздух-воздух" (Р-27, Р-27Э, Р-23, Р-60М, Р-60, Р-73) и "воздух- земля" (Х-25, Х-29, Х-31, Х-35).

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что западные истребители не будут сейчас полезны для Украины. По словам официальных лиц, эффективности не будет из-за разветвленной противовоздушной обороны России.

Администрация президента США Джо Байдена еще не согласились предоставлять Украине истребители F-16. Однако Белый дом разрешил другим странам передавать ВСУ собственные самолеты американского происхождения. Обучение пилотов может начаться уже в августе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на экономику Украины

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз