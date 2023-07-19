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Варшава може віддати Києву усі МІГ-29, — Зварич

19 липня 2023 23:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Варшава може віддати Києву усі МІГ-29, — Зварич
Посол України в Польщі Василь Зварич. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційна Варшава може віддати Києву усі літаки МіГ-29, які має на озброєнні. І це при тому, що Польща вже передала Україні 10 винищувачів. 

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

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Передача літаків

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що Варшава може передати нам ще близьо 20 винищувачів МіГ-29. 

"Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту — близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні", — повідомив посол.

При цьому він не виключає, що передача літаків Україні відбудеться тоді, як розпочнуться надходження від країн Заходу.

"Цей процес уже розпочався. Польща зараз є серед 11 країн, які задекларували готовність розпочати тренування українських пілотів на F-16", — додав Василь Зварич.

Винищувач МіГ-29

Зауважимо, МіГ-29 представляє багатоцільовий винищувач 4-го покоління. Він має чудову репутацію і залишається на озброєнні близько 25 країн світу.

Літак МіГ-29 призначений для підтримки дій сухопутних військ на полі бою та знищення як наземних, так і морських цілей.

Винищувач МіГ-29. Фото: Google

Він використовує 30 мм гармату з боєзапасом 150 снарядів і може нести до 6 ракет класу "повітря-повітря" (Р-27, Р-27Э, Р-23, Р-60М, Р-60, Р-73) та "повітря-земля" (Х-25, Х-29, Х-31, Х-35). 

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки вважають, що західні винищувачі не будуть зараз корисними для України. За словами офіційних осіб, ефективності не буде через розгалужену протиповітряну оборону Росії.

Адміністрація президента США Джо Байдена ще не погодилися надавати України винищувачі F-16. Однак Білий дім дозволив іншим країнам передавати ЗСУ власні літаки американського походження. Навчання пілотів може розпочатися вже у серпні.

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