"Важная встреча для Украины": Залужный встретился со своими коллегами из США, Британии и Польши
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 7 марта встретился с генералами США, Великобритании и Польши. Военные чиновники обсудили ход боевых действий в Украине и поставку помощи ВСУ.
Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram.
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Детали встречи
Залужный отметил, что провел очень важную встречу для Украины со своими коллегами.
Он рассказал, что встретился с:
- Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — Командующим ВС США в Европе генералом ВС США Кристофером Каволи;
- Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;
- начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генералом Раймундом Анджейчаком;
- Командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.
"Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте", — рассказал Залужный.
Он также отметил, что военные тщательно обсудили поставки военной помощи — вооружения и боеприпасы. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными.
"Продолжили диалог относительно подготовки украинских военных. Договорились и дальше совместно работать в этих и других важных направлениях", — добавил Главнокомандующий ВСУ.
Напомним, недавно СМИ рассказали, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия относительно Бахмута. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.