"Важная встреча для Украины": Залужный встретился со своими коллегами из США, Британии и Польши

Залужный и главнокомандующие США, Британии и Польши

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 7 марта встретился с генералами США, Великобритании и Польши. Военные чиновники обсудили ход боевых действий в Украине и поставку помощи ВСУ.

Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram.

Детали встречи

Залужный отметил, что провел очень важную встречу для Украины со своими коллегами.

Он рассказал, что встретился с:

Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе — Командующим ВС США в Европе генералом ВС США Кристофером Каволи;

Валерий Залужный и Кристофер Каволи

Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином;

начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генералом Раймундом Анджейчаком;

Командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио А. Агуто.

Валерий Залужный и Антонио Агуто

"Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте", — рассказал Залужный.

Он также отметил, что военные тщательно обсудили поставки военной помощи — вооружения и боеприпасы. Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия остаются сверхважными.

"Продолжили диалог относительно подготовки украинских военных. Договорились и дальше совместно работать в этих и других важных направлениях", — добавил Главнокомандующий ВСУ.

Напомним, недавно СМИ рассказали, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия относительно Бахмута. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.

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