"Важлива зустріч для України": Залужний зустрівся зі своїми колегами з США, Британії та Польщі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 7 березня зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Військові посадовці обговорили хід бойових дій в Україні та постачання допомоги ЗСУ.
Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram.
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Деталі зустрічі
Залужний відмітив, що провів дуже важливу зустріч для України зі своїми колегами.
Він розповів, що зустрівся з:
- Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — Командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;
- Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіна;
- Начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком;
- Командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.
"Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті", — розповів Залужний.
Він також зазначив, що військові ретельно обговорили постачання військової допомоги — озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї — залишаються надважливими.
"Продовжили діалог стосовно підготовки українських військових. Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах", — додав Головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розповіли, що між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті.