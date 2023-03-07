"Важлива зустріч для України": Залужний зустрівся зі своїми колегами з США, Британії та Польщі

Залужний та головнокомандувачі США, Британії і Польщі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 7 березня зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Військові посадовці обговорили хід бойових дій в Україні та постачання допомоги ЗСУ.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму Telegram.

Деталі зустрічі

Залужний відмітив, що провів дуже важливу зустріч для України зі своїми колегами.

Він розповів, що зустрівся з:

Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі — Командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;

Валерій Залужний та Крістофер Каволі

Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіна;

Начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком;

Командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.

Валерій Залужний та Антоніо Агуто

"Вдячний їм за дуже змістовну та пряму розмову. Першочергово, поінформував про ситуацію на полі бою. Найбільш детально зупинився на Східному напрямку. Зокрема, щодо перебігу подій у Бахмуті", — розповів Залужний.

Він також зазначив, що військові ретельно обговорили постачання військової допомоги — озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї — залишаються надважливими.

"Продовжили діалог стосовно підготовки українських військових. Домовилися і надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах", — додав Головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ розповіли, що між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті.