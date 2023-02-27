Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США: деталі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він повідомив, що вони обговорили постачання військової техніки, озброєння та боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони щодо деокупації територій.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
-
Заступник глави МВС Польщі не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю
-
9 із 10 бізнесів в Україні відчули на собі вплив ракетних атак, — ЄБА
-
Зима в Україні завершиться спокійно: прогноз погоди на завтра
-
Експерти назвали суму збитків українського бізнесу від війни в 2022 році
-
Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта
-
"Проблеми в них значні": Буданов розповів, звідки рф може брати зброю для продовження війни
-
Емоції міста: Київ напередодні весни очима фотографа Новини.LIVE
-
УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"
-
Одеські медики дали поради, як знезаразити воду
-
Тайвань виділив 56 мільйонів доларів для відновлення інфраструктури України
Деталі
Залужний актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F16.
"Подякував генералові Міллі, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку нашої держави у боротьбі з неспровокованою та невиправданою агресією росії. Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки — це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", — наголосив Залужний.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну подякував українцям за стійкість та жагу захищати нашу країну.
Також ми писали, Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Ця розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".