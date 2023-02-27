Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США: деталі

Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Він повідомив, що вони обговорили постачання військової техніки, озброєння та боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони щодо деокупації територій.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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Залужний актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F16.

"Подякував генералові Міллі, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку нашої держави у боротьбі з неспровокованою та невиправданою агресією росії. Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки — це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", — наголосив Залужний.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну подякував українцям за стійкість та жагу захищати нашу країну.

Також ми писали, Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Ця розмова відбулася напередодні засідання контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".