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У Залужного та Зеленського абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у Бахмуті, — BILD

6 березня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський та Залужний
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Між Президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли розбіжності щодо Бахмута. У них абсолютно різні погляди на перебування ЗСУ у місті. 

Про це повідомляє BILD.

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Деталі

Кілька тижнів тому Залужний рекомендував розглянути можливість виходу українських військових з Бахмута з тактичних міркувань.

За словами військового аналітика, переважна більшість солдатів у Бахмуті не розуміє, чому місто утримується.

"Хоча російські втрати, як кажуть, значно вищі, багато українських солдатів також загинули при самовідданій обороні міста. Кажуть, що на цьому тлі Залужний наполягав на можливому виході з Бахмута на ранньому етапі", — пише видання. 

Позицію головнокомандувача ЗСУ поділяє більшість військових, які перебувають у Бахмуті.

Опоненти такої думки вважають, що при відході з міста подібні бої відбулися б і в інших місцях. Мета утримання Бахмута полягає в тому, щоб не дати окупантам просунутися вперед та завдати їм втрат.

"Спочатку Бахмут був пасткою для росіян, тепер він став пасткою для нас. Вбиваємо їх у співвідношенні 1:7 — це єдина військова причина утримувати Бахмут", — каже український військовий аналітик. 

Нагадаємо, після битви за Бахмут російські окупаційні війська не зможуть розпочати новий наступ ще протягом кількох місяців. Для цього росії необхідно провести нову хвилю мобілізації.

Також ми писали, що українська армія, імовірно, здійснює частковий вихід з території Бахмута. Але для російських окупаційних військ такий крок означатиме тільки збільшення втрат і уповільнення наступу.

Додамо, українські військові продовжують утримувати під своїм контролем головну трасу Костянтинівка — Бахмут, якою здійснюється постачання. Також ЗСУ утримують ключовий шлях до міста Бахмут і виходу з нього.

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