С нового учебного года в школах так называемой "ЛНР" будут дополнительно преподавать учителя из россии

В Луганской области оккупанты продолжают терроризировать местное население и обстреливать жилые дома. Кроме того, оккупационные войска оказывают давление на водителей с украинскими номерными знаками.

Об этом рассказали в Луганской ОВА.

Мусороперерабатывающие заводы в "Л/ДНР"

"У так называемых "ЛНР" и "ДНР" собираются открыть шесть всероссийских мусорников. На огромной территории россии не нашлось места, где разместить эти мусорники. Как вот вспомнили, что рядом расположены так называемые "ЛНР" и "ДНР". Где, в подавляющем большинстве, население поддержит все предложения оккупационных властей, потому что "так надо", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что российский экологический оператор сообщил, что на оккупированном Донбассе будут возведены шесть предприятий для обращения с твердыми коммунальными отходами. На этих объектах будут последовательно осуществляться все технологические стадии — сортировка, утилизация и, что главное, размещение отходов.

"Для собственных нужд оккупированных территорий хватило бы и одного такого завода. Но кто хочет в Курске или Белгороде дышать непонятно чем, если есть место, где все можно", — добавили в ОВА.

Притеснения водителей с украинскими номерными знаками

В Луганской области продолжается давление на водителей, которые ездят с номерами украинского образца и имеют соответствующее водительское удостоверение.

"Проблемы возникают при техосмотре, во время остановки "стражами порядка" и т.д. Конечно, начисляются штрафы. Для перерегистрации транспортных средств независимо от года выпуска обязательно необходим паспорт россии", — сообщили в Луганской областной военной администрации.

Учителя из рф

Кроме всего вышеперечисленного, россиянам не нравится и качество учебного процесса в школах оккупированной Луганской области. Несмотря на многочисленные курсы переподготовки и обмен опытом, местные учителя, по мнению россиян, недостаточно пропагандируют на уроках.

Поэтому с нового учебного года в школах так называемой "ЛНР" будут дополнительно преподавать учителя из россии. С направлениями еще не определяются.

Вражеские обстрелы

"Между тем на фронте — на Купянском и Лиманском направлениях — 2 марта россияне вели наступательные действия в районах Белогоровки и Кременной. И еще не имели успеха", — рассказывают в ведомстве.

Также они совершили артиллерийские обстрелы Макеевки и Кременной.

Напомним, недавно глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты ежедневно теряют на Луганском направлении новейшую технику и личный состав.

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