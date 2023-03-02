Окупанти щодня втрачають на Луганському фронті свою новітню техніку та особовий склад, — Гайдай
Російські військові щодня втрачають техніку та особовий склад на Луганському фронті. Окупанти зазнають невдач.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
-
"Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових
-
Частина густонаселеного району Одеси залишилась без тепла: в чому причина
-
В росії вигадали чергову байку про "атаки ЗСУ": пишуть, що ДРГ на Брянщині обстріляла автівку і автобус
-
На березі японського острова Токуносіма знайшли ще одну металеву кулю невідомого походження
-
Британська розвідка назвала фактор, який завадить активним наступальним діям під Бахмутом до кінця березня
-
"Краще в діда не питати": Цибульська заспівала про скандал з Бобулом та попросилась на інтерв'ю
-
Віктор Осімхен та Харрі Кейн влітку можуть перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
СБУ затримала у Рівному іноземця, який шпигував за підрозділами ЗСУ
-
Місячний календар стрижок на березень 2023: коли не варто йти до перукаря — волосся буде знищене
-
Після війни Україна не має скотитись в авторитаризм, — вчені
Деталі
"Недолугі експериментатори. Російська тактика атакувати малими групами не працює, орки щодня втрачають на Луганському фронті свою хвалену новітню техніку та особовий склад", — розповів Гайдай.
Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області станом на 1 березня. У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом.
Також ми писали, що на Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду.
Додамо, на території Луганської області ескалація бойових дій розпочалася кілька тижнів тому і триває на трьох напрямках. Але повномасштабного наступу поки не варто очікувати, росіяни змінили тактику на користь численних атак малими силами.