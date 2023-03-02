Окупанти щодня втрачають на Луганському фронті свою новітню техніку та особовий склад, — Гайдай

Сергій Гайдай

Російські військові щодня втрачають техніку та особовий склад на Луганському фронті. Окупанти зазнають невдач.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Недолугі експериментатори. Російська тактика атакувати малими групами не працює, орки щодня втрачають на Луганському фронті свою хвалену новітню техніку та особовий склад", — розповів Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в області станом на 1 березня. У Кадіївці сталася "бавовна", там на території заводу росіяни намагалися сховати фури з боєкомплектом.

Також ми писали, що на Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду.

Додамо, на території Луганської області ескалація бойових дій розпочалася кілька тижнів тому і триває на трьох напрямках. Але повномасштабного наступу поки не варто очікувати, росіяни змінили тактику на користь численних атак малими силами.