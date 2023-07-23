"Вдячний кожному, хто допомагає": Зеленський про нічний обстріл Одеси
Президент України Володимир Зеленський подякував кожному, хто допомагає з постраждалими та розбором завалів в Одесі. Український лідер подякував мешканцям, рятувальникам, медикам, поліцейським, військовим, добровольцям та керівникам міста, а також діловій еліті, які надали допомогу.
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.
Вечірнє відеозвернення Зеленського
Зеленський також висловив подяку міжнародній спільноті за осуд агресивних дій Росії. При цьому він уточнив, що терористичні акти спрямовані не лише проти конкретних місць чи людей, а й проти основ європейської спадщини та людських цінностей.
Рада Україна-НАТО
Також у своєму зверненні Зеленський повідомив, що напередодні наступного тижня є багато планів та ініціатив та особлива подяка генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за швидку реакцію та організацію засідання з Україною. За словами президента, це засідання, яке заплановане на найближче середу, буде ключовим.
"Готуємо і нові пакети підтримки від партнерів — все, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: все залежить від єдності та рішучості тих, хто цінує свободу, культуру, життя", — додав він.
Нагадаємо, що російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.