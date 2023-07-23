"Вдячний кожному, хто допомагає": Зеленський про нічний обстріл Одеси

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський подякував кожному, хто допомагає з постраждалими та розбором завалів в Одесі. Український лідер подякував мешканцям, рятувальникам, медикам, поліцейським, військовим, добровольцям та керівникам міста, а також діловій еліті, які надали допомогу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський також висловив подяку міжнародній спільноті за осуд агресивних дій Росії. При цьому він уточнив, що терористичні акти спрямовані не лише проти конкретних місць чи людей, а й проти основ європейської спадщини та людських цінностей.

Рада Україна-НАТО

Також у своєму зверненні Зеленський повідомив, що напередодні наступного тижня є багато планів та ініціатив та особлива подяка генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за швидку реакцію та організацію засідання з Україною. За словами президента, це засідання, яке заплановане на найближче середу, буде ключовим.

"Готуємо і нові пакети підтримки від партнерів — все, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: все залежить від єдності та рішучості тих, хто цінує свободу, культуру, життя", — додав він.

Нагадаємо, що російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.