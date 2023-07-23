Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Вдячний кожному, хто допомагає": Зеленський про нічний обстріл Одеси arrow

"Вдячний кожному, хто допомагає": Зеленський про нічний обстріл Одеси

23 липня 2023 21:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Вдячний кожному, хто допомагає": Зеленський про нічний обстріл Одеси
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський подякував кожному, хто допомагає з постраждалими та розбором завалів в Одесі. Український лідер подякував мешканцям, рятувальникам, медикам, поліцейським, військовим, добровольцям та керівникам міста, а також діловій еліті, які надали допомогу.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Вечірнє відеозвернення Зеленського

Зеленський також висловив подяку міжнародній спільноті за осуд агресивних дій Росії. При цьому він уточнив, що терористичні акти спрямовані не лише проти конкретних місць чи людей, а й проти основ європейської спадщини та людських цінностей.

Рада Україна-НАТО

Також у своєму зверненні Зеленський повідомив, що напередодні наступного тижня є багато планів та ініціатив та особлива подяка генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за швидку реакцію та організацію засідання з Україною. За словами президента, це засідання, яке заплановане на найближче середу, буде ключовим.

"Готуємо і нові пакети підтримки від партнерів — все, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї. Рецепт закінчення війни очевидний: все залежить від єдності та рішучості тих, хто цінує свободу, культуру, життя", — додав він.

Нагадаємо, що російські військові застосували в Україні, зокрема в Одесі, зброю з низькою точністю удару. Ракети типу Х-22 володіють лише 50%-ною ймовірністю точного влучення, при цьому можливе відхилення становить до 300 метрів.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз