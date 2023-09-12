Во второй раз за день в Запорожье раздался взрыв
Сегодня вечером, 12 сентября, около 18:20 в Запорожье раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности.
Об этом сообщают "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.
Взрыв в Запорожье
"В Запорожье раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Сейчас опасность есть для таких областей:
Обновлено. Местные СМИ сообщают о повторных взрывах в городе.
Напомним, сегодня днем, 12 сентября, примерно в 12:35 в Запорожье раздался взрыв.
Также мы писали, что за минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.