Во второй раз за день в Запорожье раздался взрыв

Дым после взрывов. Иллюстративное фото: google.com

Сегодня вечером, 12 сентября, около 18:20 в Запорожье раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности.

Об этом сообщают "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ.

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"В Запорожье раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Пост"Суспільного". Фото: скриншот

В воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас опасность есть для таких областей:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено. Местные СМИ сообщают о повторных взрывах в городе.

Напомним, сегодня днем, 12 сентября, примерно в 12:35 в Запорожье раздался взрыв.

Также мы писали, что за минувшие сутки захватчики 75 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 386 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.