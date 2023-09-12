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Вдруге за день у Запоріжжі пролунав вибух

12 вересня 2023 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вдруге за день у Запоріжжі пролунав вибух
Дим після вибухів. Ілюстративне фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 12 вересня, близько 18:20 у Запоріжжі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку.

Про це повідомляють "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибух у Запоріжжі

"У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі небезпека є для таких областей:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено. Місцеві ЗМІ повідомляють про повторні вибухи у місті.

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Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 вересня, приблизно о 12:35 в Запоріжжі пролунав вибух

Також ми писали, що за минулу добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

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