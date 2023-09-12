Вдруге за день у Запоріжжі пролунав вибух
Сьогодні ввечері, 12 вересня, близько 18:20 у Запоріжжі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку.
Про це повідомляють "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.
Вибух у Запоріжжі
"У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Наразі небезпека є для таких областей:
Оновлено. Місцеві ЗМІ повідомляють про повторні вибухи у місті.
Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 вересня, приблизно о 12:35 в Запоріжжі пролунав вибух.
Також ми писали, що за минулу добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.