Вдруге за день у Запоріжжі пролунав вибух

Дим після вибухів. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні ввечері, 12 вересня, близько 18:20 у Запоріжжі пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку.

Про це повідомляють "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибух у Запоріжжі

"У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі небезпека є для таких областей:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено. Місцеві ЗМІ повідомляють про повторні вибухи у місті.

Нагадаємо, сьогодні вдень, 12 вересня, приблизно о 12:35 в Запоріжжі пролунав вибух.

Також ми писали, що за минулу добу загарбники 75 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.