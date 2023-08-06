Россияне обстреляли Харьковщину 5 августа: есть погибшие и раненые

Спасатели ликвидируют пожар в результате российской атаки в Харьковской области 5 августа. Фото: Telegram Олега Синегубова

Вечером 5 августа российские террористы обстреляли Харьковщину. В результате террористической атаки есть погибшие и раненые, также повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Известно, что около 20:20 оккупанты сбросили управляемую авиабомбу по селу Кругляковка Купянского района. Она попала по нежилому помещению. На месте вспыхнул пожар.

В результате погибли 2 мужчины, еще 4 получили ранения.

Также россияне ударили по Купянску. В результате атаки получил осколочные ранения 55-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Кроме этого, получили повреждения дома, хозяйственные постройки и здания фермерского хозяйства.

"В с. Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены частные дома. В результате вражеского обстрела с. Подолы Купянского района произошел лесной пожар. В Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждено здание мясокомбината. В с. Тимофеевка Богодуховского района враг обстрелял здания перепелиной фермы", — добавляет Синегубов.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 6 августа во время воздушной тревоги российские террористы обстреляли Харьков. Оккупанты выпустили ракеты С-300 из ЗРК.

Добавим, 5 августа и в ночь на 6 августа российские террористы несколько раз атаковали Хмельницкую область. Большинство ракет сбила ПВО, но есть повреждения инфраструктуры. Также ранение получил один человек.