Росіяни обстріляли Харківщину 5 серпня: є загиблі та поранені

Рятувальники ліквідують пожежу внаслідок російської атаки на Харківщині 5 серпня. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Ввечері 5 серпня російські терористи обстріляли Харківщину. Внаслідок терористичної атаки є загиблі та поранені, також пошкоджено інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Відомо, що близько 20:20 окупанти скинули керовану авіабомбу по селу Кругляківка Куп'янського району. Вона влучила по нежитловому приміщенню. На місці спалахнула пожежа.

В результаті загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення.

Також росіяни вдарили по Куп'янську. Внаслідок атаки отримав осколкові поранення 55-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу. Окрім цього, зазнали пошкодження будинки, господарчі споруди та будівлі фермерського господарства.

"У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджені приватні будинки. В результаті ворожого обстрілу с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми", — додає Синєгубов.

Повідомлення Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 серпня під час повітряної тривоги російські терористи обстріляли Харків. Окупанти випустили ракети С-300 із ЗРК.

Додамо, 5 серпня та у ніч проти 6 серпня російські терористи декілька раз атакували Хмельницьку область. Більшість ракет збила ППО, але є пошкодження інфраструктури. Також поранення отримав один чоловік.