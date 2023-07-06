Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Ведут ожесточенные бои": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ arrow

"Ведут ожесточенные бои": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ

6 июля 2023 08:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Ведут ожесточенные бои": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ
Йенс Столтенберг. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил контрнаступление ВСУ. Однако он отметил вызовы, перед которыми предстала украинская армия на фронте.

Об этом он заявил в интервью Politico.

Читайте также:

Что сказал Столтенберг

По его словам, украинские военные имеют определенный прогресс в контрнаступлении, однако "ведут упорные бои".

"Они предстали перед сложной местностью и глубоко эшелонированной российской обороной. (У России есть. — Ред.) много заранее подготовленных оборонительных линий. Конечно, это повлияло на темпы прогресса", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что "войны трудно предсказать", но украинские войска "продолжают давить и продолжают добиваться определенного прогресса".

Успехи ВСУ

Украинские воины 5 июля успешно наступали на пяти направлениях фронта. Также Силы обороны нанесли удар по тылу российских окупантов.

Напомним, в течение суток авиация сил обороны 13 раз ударила по оккупантам. Также ВСУ уничтожили вражеский ЗРК.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз