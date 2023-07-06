"Ведут ожесточенные бои": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ

Йенс Столтенберг. Фото: AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил контрнаступление ВСУ. Однако он отметил вызовы, перед которыми предстала украинская армия на фронте.

Об этом он заявил в интервью Politico.

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По его словам, украинские военные имеют определенный прогресс в контрнаступлении, однако "ведут упорные бои".

"Они предстали перед сложной местностью и глубоко эшелонированной российской обороной. (У России есть. — Ред.) много заранее подготовленных оборонительных линий. Конечно, это повлияло на темпы прогресса", — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что "войны трудно предсказать", но украинские войска "продолжают давить и продолжают добиваться определенного прогресса".

Успехи ВСУ

Украинские воины 5 июля успешно наступали на пяти направлениях фронта. Также Силы обороны нанесли удар по тылу российских окупантов.

Напомним, в течение суток авиация сил обороны 13 раз ударила по оккупантам. Также ВСУ уничтожили вражеский ЗРК.