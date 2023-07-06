"Ведут ожесточенные бои": Столтенберг оценил контрнаступление ВСУ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил контрнаступление ВСУ. Однако он отметил вызовы, перед которыми предстала украинская армия на фронте.
Об этом он заявил в интервью Politico.
Что сказал Столтенберг
По его словам, украинские военные имеют определенный прогресс в контрнаступлении, однако "ведут упорные бои".
"Они предстали перед сложной местностью и глубоко эшелонированной российской обороной. (У России есть. — Ред.) много заранее подготовленных оборонительных линий. Конечно, это повлияло на темпы прогресса", — подчеркнул Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что "войны трудно предсказать", но украинские войска "продолжают давить и продолжают добиваться определенного прогресса".
Успехи ВСУ
Украинские воины 5 июля успешно наступали на пяти направлениях фронта. Также Силы обороны нанесли удар по тылу российских окупантов.
Напомним, в течение суток авиация сил обороны 13 раз ударила по оккупантам. Также ВСУ уничтожили вражеский ЗРК.