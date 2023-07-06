"Ведуть запеклі бої": Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ

Єнс Столтенберг. Фото: AP

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг позитивно оцінив контрнаступ ЗСУ. Проте він наголосив на викликах, перед якими постала українська армія на фронті.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

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За його словами, українські військові мають певний прогрес у контрнаступі, проте "ведуть запеклі бої".

"Вони постали перед складною місцевістю і глибоко ешелонованою російською обороною. (Росія має. — Ред.) багато заздалегідь підготовлених оборонних ліній. Звичайно, це вплинуло на темпи прогресу", — наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що "війни важко передбачити", але українські війська "продовжують тиснути й продовжують досягати певного прогресу".

Успіхи ЗСУ

Українські воїни 5 липня успішно наступали на п'яти напрямках фронту. Також Сили оборони завдали удару по тилу російських окупантів.

Нагадаємо, упродовж доби авіація сил оборони 13 разів вдарила по окупантах. Також ЗСУ знищили ворожий ЗРК.