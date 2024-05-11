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Великобритания объявила о передаче крупнейшего пакета помощи для Украины

11 мая 2024 17:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Великобритания объявила о передаче крупнейшего пакета помощи для Украины
Военная помощь. Иллюстративное фото: минобороны Британии
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министерство обороны Великобритании в субботу, 11 мая, объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины. В него вошли, в частности, 4 млн боеприпасов и более 1600 ракет.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Британии в X.

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"Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи", — говорится в сообщении.

Стоимость помощи для Украины составляет 500 млн фунтов стерлингов и включает:

  • 4 млн боеприпасов;
  • свыше 1600 ракет;
  • 400 транспортных средств, включая 160 автомобилей типа Husky.
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Скриншот поста минобороны Британии

Что известно об автомобиле Husky

пакет помощи от Британии 11 мая
Автомобиль Husky. Фото: Andrew Linnett

Это британский военный автомобиль, предназначенный для выполнения задач, требующих защиты и маневренности. Машину ранее привлекали в ходе боевых действий в Афганистане и Ираке для обеспечения материально-технической поддержки и защиты войск.

Напомним, Госдеп США дал согласие на безотлагательную продажу Украине трех систем HIMARS. Их стоимость составляет около 30 млн долларов.

Также мы писали, что минобороны Германии заявило, что закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.

оружие
военная помощь
Великобритания
война в Украине

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