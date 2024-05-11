Великобритания объявила о передаче крупнейшего пакета помощи для Украины

Военная помощь. Иллюстративное фото: минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании в субботу, 11 мая, объявило о новом пакете наибольшей помощи для Украины. В него вошли, в частности, 4 млн боеприпасов и более 1600 ракет.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Британии в X.

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"Великобритания предоставляет Украине крупнейший в истории пакет военной помощи", — говорится в сообщении.

Стоимость помощи для Украины составляет 500 млн фунтов стерлингов и включает:

4 млн боеприпасов;

свыше 1600 ракет;

400 транспортных средств, включая 160 автомобилей типа Husky.

Скриншот поста минобороны Британии

Что известно об автомобиле Husky

Автомобиль Husky. Фото: Andrew Linnett

Это британский военный автомобиль, предназначенный для выполнения задач, требующих защиты и маневренности. Машину ранее привлекали в ходе боевых действий в Афганистане и Ираке для обеспечения материально-технической поддержки и защиты войск.

#Ukraine : More Western supplies have reached the UA side; здесь мы имеем UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) теперь в сервисе. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

Напомним, Госдеп США дал согласие на безотлагательную продажу Украине трех систем HIMARS. Их стоимость составляет около 30 млн долларов.

Также мы писали, что минобороны Германии заявило, что закупит у США три пусковые установки для реактивных систем залпового огня HIMARS. В дальнейшем покупка будет передана украинской армии.