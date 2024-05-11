Військова допомога від США — обіцяне озброєння вже надходить на фронт

Американські солдати розвантажують снаряди. Фото ілюстративне: U.S. DoD

Міністерство оборони США активно здійснює доставку озброєнь і техніки на позиції Збройних сил України, виконуючи попередній пакет військової підтримки. А також готується до доставки решти обладнання, зокрема з нового пакета допомоги.

Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі під час телефонного пресбрифінгу, у п'ятницю, 10 травня.

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"Деякі речі з першого пакета оборонної допомоги вже дісталися до українських військових на полі бою", — наголосив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що деякі деталі доставки не розголошувалися з міркувань безпеки, але швидкість поставок була досягнута завдяки попередньому розташуванню військового обладнання на складах у Європі. Деяким комплектам потрібно більше часу, щоб дістатися до України.

"Міністерство оборони США докладає найбільших зусиль, щоб забезпечити якнайшвидшу доставку. Продовжується робота з поставками, які залишилися в рамках попереднього пакету", — додав представник Білого дому.

Він також зазначив, що Пентагон працює на повну потужність для забезпечення України новим пакетом військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів.

"Це значний пакет. Різноманітність систем, які містяться в ньому, вражає — все це буде корисним для українських сил у той час, коли вони відстоюються від російських наступів на Донбасі, а також на підступах до Харкова", — підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, у квітні Україна таємно отримала від США далекобійні ракети ATACMS, які б'ють на відстань 300 кілометрів. Це трапилося ще до ухвалення військової допомоги на суму 61 млрд доларів.

Також ми писали, що міноборони Німеччини закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку буде передано українській армії.