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Велика Британія оголосила про передачу найбільшого пакета допомоги для України

11 травня 2024 17:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Велика Британія оголосила про передачу найбільшого пакета допомоги для України
Військова допомога. Ілюстративне фото: міноборони Британії
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністерство оборони Великої Британії в суботу, 11 травня, оголосило про новий пакет найбільшої допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, 4 млн боєприпасів та понад 1600 ракет.

Про це повідомила пресслужба міноборони Британії в X.

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Пакет допомоги від Британії

"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги", — йдеться у дописі. 

Так, вартість допомоги для України становить 500 млн фунтів стерлінгів та містить:

  • 4 млн боєприпасів;
  • понад 1600 ракет;
  • 400 транспортних засобів, у тому числі 160 автомобілів типу Husky.
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Скриншот допису міноборони Британії

Що відомо про автомобіль Husky

пакет допомоги від Британії 11 травня
Автомобіль Husky. Фото: Andrew Linnett

Це британський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, які вимагають захисту і маневровості. Машину раніше залучали під час бойових дій в Афганістані та Іраку для забезпечення матеріально-технічної підтримки і захисту військ.

Нагадаємо, Держдеп США дав згоду на невідкладний продаж Україні трьох систем HIMARS. Їхня вартість становить близько 30 млн доларів.

Також ми писали, що міноборони Німеччини заявило, що закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку передадуть українській армії.

зброя
військова допомога
Велика Британія
війна в Україні

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