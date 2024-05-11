Велика Британія оголосила про передачу найбільшого пакета допомоги для України

Військова допомога. Ілюстративне фото: міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії в суботу, 11 травня, оголосило про новий пакет найбільшої допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, 4 млн боєприпасів та понад 1600 ракет.

Про це повідомила пресслужба міноборони Британії в X.

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"Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги", — йдеться у дописі.

Так, вартість допомоги для України становить 500 млн фунтів стерлінгів та містить:

4 млн боєприпасів;

понад 1600 ракет;

400 транспортних засобів, у тому числі 160 автомобілів типу Husky.

Скриншот допису міноборони Британії

Що відомо про автомобіль Husky

Автомобіль Husky. Фото: Andrew Linnett

Це британський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, які вимагають захисту і маневровості. Машину раніше залучали під час бойових дій в Афганістані та Іраку для забезпечення матеріально-технічної підтримки і захисту військ.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

Нагадаємо, Держдеп США дав згоду на невідкладний продаж Україні трьох систем HIMARS. Їхня вартість становить близько 30 млн доларів.

Також ми писали, що міноборони Німеччини заявило, що закупить у США три пускові установки для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Надалі покупку передадуть українській армії.