Большие потери россиян на фронте и алкоголизм среди оккупантов: перехват ГУР

Российский оккупант. Фото: Энергоатом

Украинская разведка перехватила разговор, в котором россияне говорят о ротации подразделений РФ на Бахмутском направлении. Также они обсудили прибытие новых военнослужащих, большие потери русской армии и пьянство среди солдат РФ.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР МО Украины.

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Перехваченный разговор

— О, Андрюха, здарова. Как у тебя дела? Ты всё там же? Переезжать не планируете? А, а то говорят, все уедем, туда вся бригада уедет. Да какое нормально? А я туда ещё не переехал, да, там нормально. Я думал, ты спрашиваешь про наших, которые там в Бахмуте.

Там у нас 10 осталось машин всего. 10. Нет, было что-то около 20-ти, сгорели. Один 200-1 танкист. А одному ногу недавно оторвало. Кубик, с Самары пацан, на мине подорвался, убегали когда, да.

Вот, что там, это, отпуска типа с 5-го зарубил нахр*н? Ну, саратовских заводят у нас сюда. А нахр*на их заводят на месяц? Их с Белоруссии заводят, по-поему. А то говорили, что их заводят, а нас типа отправят.

Нет, наши там уже давно, мы просто разделились, там у нас давно все, мы просто разделились. Часть нас живёт здесь. Половина здесь. Ну как, склады здесь у нас, половина там живет в Первомайске, вот, обоз наш, и оттуда продукты уже возят, там и всё остальное.

Нет, нас вообще должны знаешь куда увести? По идеи хотят, в Клещеевку. Ну наши там, наши там стоят. Викас, там майор этот, помнишь? Викас, майор, к которому подходили. Вот он там тоже, он этот, главный у 4-го бата.

А вас, если повезут, то куда, не говорят ничего? В шторм? А в какой бат то? Да? А, это на мотолыге. А, то есть, они короче по документам тебя провели, типа ты в шторме, а на самом деле отправили сюда, да? Чтобы если что, не докопаться было короче.

А, Алмаз, а Алмаз то каким боком, как он тебя перевёл? Тебя же перевел то не Алмаз, а эти же перевели тебя. У нас тут недавно ребята покататься ездили, тут короче, ну, два слоника у нас осталось. И вот их короче, задание дали здесь, в Лисичанске, понял да, на Белогоровку. Короче, они это, в лагерь поехали, короче, там должны были проехать, а там три бехи поехали впереди, то есть они должны были хер*чить, а бехи должны были прорваться вот. Они короче, наши в лесу застряли, деревья ломали, и никто выкил не сделал. Короче, вот, пока в горку поднялись, там уже отбой, короче, результат. А к нам, приезжает этот постоянно Авангард, такого знаешь? Ну с первого бата, вот там Авангард, он же Кирда был, по-моему.

Вот, он короче приехал вечером, короче, говорит, ездили покататься: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, и 7-мь без вести пропавших, 2 БМП, короче побили нахр*н. Да, за 15-ть минут, вот. У нас короче, ППУ тоже, съедет, я так понимаю? А вот этих, которых завозят, они, в какую бригалу их завозят, в нашу, не нашу? Мне просто номер части назвали четырехзначный. У нас 1043, а у них кака-то саратовская.

Ну там что-то короче рассказывали, что противотанкисты, я так понял, твои, которые там, они пьянствовали, там короче у них баба была, они там бабу не поделили, и один другому яйця за*башил…

Напомним, ранее российский военный рассказал своему товарищу, что в РФ уже некого мобилизовать. Россиян не хватает для проведения очередной волны призыва.