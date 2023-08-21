ЗСУ просуваються на Бахмут: Маляр назвала площу звільненої території за тиждень

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: google

Сили оборони України успішно просуваються на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку, де за минулий тиждень українські захисники звільнили від окупантів значну частину територій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Military Media Center.

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Відтак, за словами Маляр, ЗСУ просуваються на південному фланзі міста Бахмут. За минулий тиждень вони звільнили 3 квадратних кілометри.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 кв. км довкола Бахмута", — сказала Ганна Маляр.

Повідомлення про звільнені території. Фото: скриншот

Нагадаємо, за три тижні серпня українські захисники ліквідували 121 ворожий БпЛА зі 128, таким чином ефективність протидії російським дронам сягнула 90%.

Додамо, що за останню добу знищили понад 400 російських окупантів.

Також ми писали, що в ISW відзначили успіх ЗСУ, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь.