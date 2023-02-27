Большого наступления в Луганской области не будет: Гайдай объяснил тактику оккупантов
На территории Луганской области эскалация боевых действий началась несколько недель назад и продолжается в трех направлениях. Но полномасштабного наступления пока не стоит ожидать, россияне сменили тактику в пользу многочисленных атак малыми силами.
Об этом в эфире эмигрантского белорусского телеканала "Белсат" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
-
Китай и Индия наживаются на экономическом кризисе и не давят на рф, — ОП
-
"Мир без россии нам не нужен": Медведев снова угрожает человечеству апокалипсисом
-
Отключение газа потребителям: как украинцы отсуживают у коммунальщиков десятки тысяч гривен
-
Все ближе к Оскару: победители премии Гильдии киноактеров США
-
ФСБ утверждает, что поймала в Севастополе "украинских шпионов": детали
-
103-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия
-
Львовскому певцу, погибшему почти 8 лет назад, пришла повестка
-
В Белом доме объяснили слова Байдена о ненужности Украине истребителей
-
В разведке рассказали, когда можно ожидать контрнаступления ВСУ
-
Что будет с ценами на топливо в марте: новые прогнозы экспертов
Эскалация в Луганской области
По словам Сергея Гайдая, сейчас можно говорить об эскалации в регионе по трем основным направлениям.
Во-первых, это участок фронта в районе Белогоровки. Кроме того, речь идет о направлении Сватово-Купянск и, конечно же, у Кременной.
Эта активизация русских войск началась на территории оккупированной Луганской области еще несколько недель назад.
Будет ли новое большое наступление в Луганской области
Отвечая на вопрос о возможности ожидаемого большого наступления россиян в Луганской области, Гайдай отметил, что классической полномасштабной атаки с большим количеством личного состава и техники, скорее всего, не стоит ожидать.
Тактика россиян сейчас, по словам главы Луганской ОВА, изменилась.
Они пытаются атаковать часто, но маленькими группками. То есть, идет определенное зондирование позиций Сил обороны Украины, попытка найти слабые места в украинской обороне.
Напомним, Гайдай 25 февраля отмечал, что российские оккупационные войска продолжают наступать на Сватовском и Кременском направлении. Однако какие-либо действия врага остаются безуспешными.