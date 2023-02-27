Большого наступления в Луганской области не будет: Гайдай объяснил тактику оккупантов

Россияне наступают часто, но небольшими подразделениями

На территории Луганской области эскалация боевых действий началась несколько недель назад и продолжается в трех направлениях. Но полномасштабного наступления пока не стоит ожидать, россияне сменили тактику в пользу многочисленных атак малыми силами.

Об этом в эфире эмигрантского белорусского телеканала "Белсат" сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Эскалация в Луганской области

По словам Сергея Гайдая, сейчас можно говорить об эскалации в регионе по трем основным направлениям.

Во-первых, это участок фронта в районе Белогоровки. Кроме того, речь идет о направлении Сватово-Купянск и, конечно же, у Кременной.

Эта активизация русских войск началась на территории оккупированной Луганской области еще несколько недель назад.

Будет ли новое большое наступление в Луганской области

Отвечая на вопрос о возможности ожидаемого большого наступления россиян в Луганской области, Гайдай отметил, что классической полномасштабной атаки с большим количеством личного состава и техники, скорее всего, не стоит ожидать.

Тактика россиян сейчас, по словам главы Луганской ОВА, изменилась.

Они пытаются атаковать часто, но маленькими группками. То есть, идет определенное зондирование позиций Сил обороны Украины, попытка найти слабые места в украинской обороне.

Напомним, Гайдай 25 февраля отмечал, что российские оккупационные войска продолжают наступать на Сватовском и Кременском направлении. Однако какие-либо действия врага остаются безуспешными.