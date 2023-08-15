Верещук рассказала, сколько еще будет продолжаться война в Украине

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: Ирина Верещук\Telegram

Война в Украине не закончится "до конца года" или "следующей весны". В свою очередь украинцы должны настроиться на длительную борьбу и делать все возможное для победы.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Что говорит Верещук

"Должны быть честными. В этой войне путь к победе будет долгим и трудным. "2-3 недели", "до конца года", "следущей весны" — все это неправда", — говорит Верещук.

Она добавляет, что каждый гражданин Украины и власть должны настроиться на длительную войну, которая быстро не закончится.

Следует помнить, как утверждает Ирина Верещук, что каждый находится на своем месте и должен делать от себя все возможное, приближая победу Украины.

"Не думаем о потом. Делаем максимум здесь и сейчас. Спокойно. День за днем. И поддерживаем друг друга. Это тоже важно. Именно поэтому мы устояли в прошлом году. Именно поэтому мы в конце концов победим", — добавляет Верещук.

Заявление Верещук. Фото: скриншот

Напомним, в ООН подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли по меньшей мере 9 444 гражданских. Еще 16 940 получили ранения.

Также добавим, что мы писали о списке фейковых новостей за прошедшую неделю, которые распространяли россияне.