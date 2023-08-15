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Верещук розповіла, скільки ще триватиме війна в Україні

15 серпня 2023 21:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Верещук розповіла, скільки ще триватиме війна в Україні
Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: Ірина Верещук\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Війна в Україні не закінчиться "до кінця року" чи "наступної весни". Своєю чергою українці повинні налаштуватися на тривалу боротьбу та робити все можливе для перемоги. 

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. "2-3 тижні", "до кінця року", "наступної весни" — все це неправда", — каже Верещук. 

Вона додає, що кожен громадянин України та влада мають налаштуватися на тривалу війну, яка швидко не закінчиться. 

Варто пам'ятати, як стверджує Ірина Верещук, що кожен перебуває на своєму місці і повинен робити від себе усе можливе, наближаючи перемогу України. 

"Не думаємо про потім. Робимо максимум тут і зараз. Спокійно. День за днем. І підтримуємо один одного. Це теж важливо. Саме тому ми встояли минулого року. Саме тому ми, зрештою, переможемо", — додає Верещук. 

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Заява Верещук. Фото: скриншот

Нагадаємо, в ООН підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло щонайменше 9 444 цивільних. Ще 16 940 отримали поранення.

Також додамо, що ми писали про список фейкових новин за минулий тиждень, які поширювали росіяни. 

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