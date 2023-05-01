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Верещук отреагировала на указ Путина, который позволяет депортировать украинцев с ВОТ

1 мая 2023 15:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Верещук отреагировала на указ Путина, который позволяет депортировать украинцев с ВОТ
Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отреагировала на указ российского диктатора Владимира Путина, который позволяет выселять украинцев с ВОТ. Минреинтеграции снова обратилось к стороне РФ и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры.

Об этом Ирина Верещук сообщила в своем Telegram-канале.

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"На прошлой неделе россияне приняли свой очередной указ, направленный на дальнейшее ограничение прав украинцев на временно оккупированных территориях. Они хотят, чтобы украинцы либо стали россиянами, либо уехали с временно оккупированных территорий", — отметила Верещук.

Она подчеркнула, что превратить украинцев в россиян невозможно, ведь принудительная паспортизация или репрессии не помогут.

Верещук также отметила: "Кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях?"

По ее словам, если оккупанты хотят депортировать из ВОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем. Однако, они не выпускают граждан Украины из оккупированных населенных пунктов на подконтрольную территорию. Захватчики еще раз нарушают международное право.

"Поэтому сегодня Минреинтеграции в очередной раз обратилось к российской стороне и Международному Комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры. Для того чтобы украинцы из ВОТ могли выехать на подконтрольную правительству территорию", — рассказала Верещук.

Она также напомнила украинцам на ВОТ ее рекомендации:

  • российские паспорта не брать;
  • с оккупантами не сотрудничать;
  • по возможности уехать;
  • ждать ВСУ.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий осуществлять депортацию жителей с временно оккупированных территорий без гражданства РФ. В документе говорится, что людей будут выселять, если они будут "создавать угрозу национальной безопасности России".

Также мы писали, что Российская Федерация намерена сохранить таможенные пункты пропуска с незаконно аннексированными восточными регионами по соображениям безопасности. Эту информацию подтверждают приказы президента Владимира Путина.

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