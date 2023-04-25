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Весеннее наступление ВСУ: как от этого изменится будущее войны

25 апреля 2023 18:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Весеннее наступление ВСУ: как от этого изменится будущее войны
Украинские военные на учениях. Фото: Азов
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в следующем месяце. Без решительной победы поддержка Западом Украины может ослабнуть, а Киев может оказаться под растущим давлением, чтобы начать серьезные мирные переговоры, чтобы прекратить или заморозить конфликт.

Об этом пишет The New York Times.

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Отмечается, что американские союзники предоставили Украине большое количество артиллерии и боеприпасов для предстоящей битвы, и официальные лица теперь говорят, что надеются, что этих поставок хватит для успешного украинского наступления.

В то же время ожидается, что 12 украинских боевых бригад численностью около 4000 солдат в каждой будут готовы в конце апреля, согласно просочившимся документам Пентагона, которые дают намек на расписание Киева. Соединенные Штаты и союзники по НАТО учат и поставляют девять из этих бригад, говорится в документах.

Хотя Украина делится некоторыми деталями своего оперативного плана с американскими официальными лицами, операция, вероятно, развернется на юге страны, в том числе вдоль побережья Украины в Азовском море, вблизи аннексированного Россией Крыма.

"Все зависит от этого контрнаступления. "Все надеются, возможно, слишком оптимистичны. Но это будет определять, будет ли достойный результат для украинцев в плане восстановления территории на поле боя и создания значительно большего рычага влияния для достижения какого-либо переговорного урегулирования", — сказал Александр Вершбоу, бывший посол США в России и высокопоставленный чиновник НАТО.

В то время как украинские официальные лица заявляли, что их цель состоит в том, чтобы прорвать вкопанную российскую оборону и создать повсеместный развал российской армии, американские официальные лица оценили, вряд ли наступление приведет к резкому изменению импульса в пользу Украины.

Напомним, недавно Институт изучения войны оценил возможности Украины для контрнаступления.

Они предполагают, что Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров различных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра, а также достаточное количество всех видов боеприпасов, включая артиллерию, и что Украина сможет проводить длительные высокоточные удары на дальности с HIMARS и других подобных систем, поддерживающие маневровые операции, как это делалось раньше.

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