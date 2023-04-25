Весняний наступ ЗСУ: як від цього зміниться майбутнє війни

Українські військові на навчаннях. Фото: Азов

Україна готується розпочати контрнаступ проти російських військ уже наступного місяця. Без рішучої перемоги підтримка Заходом України може ослабнути, а Київ може опинитися під зростаючим тиском, щоб почати серйозні мирні переговори, щоб припинити або заморозити конфлікт.

Про це пише The New York Times.

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Зазначається, що американські союзники надали Україні велику кількість артилерії та боєприпасів для майбутньої битви, і офіційні особи тепер кажуть, що вони сподіваються, що цих поставок вистачить для успішного українського наступу.

Водночас очікується, що 12 українських бойових бригад чисельністю близько 4000 солдатів у кожній будуть готові наприкінці квітня, згідно з документами Пентагону, що просочилися, і які дають натяк на розклад Києва. Сполучені Штати та союзники по НАТО навчають і постачають дев’ять із цих бригад, йдеться в документах.

Хоча Україна ділиться деякими деталями свого оперативного плану з американськими офіційними особами, операція, ймовірно, розгорнеться на півдні країни, в тому числі вздовж узбережжя України в Азовському морі, поблизу анексованого Росією Криму.

"Все залежить від цього контрнаступу. "Всі сподіваються, можливо, надто оптимістичні. Але це визначатиме, чи буде гідний результат для українців у плані відновлення території на полі бою та створення значно більшого важеля впливу для досягнення якогось переговорного врегулювання", — сказав Олександр Вершбоу, колишній посол США в Росії та високопосадовець НАТО.

У той час як українські офіційні особи заявляли, що їхня мета полягає в тому, щоб прорвати вкопану російську оборону та створити повсюдний розвал російської армії, американські офіційні особи оцінили, що навряд чи наступ призведе до різкої зміни імпульсу на користь України.

Нагадаємо, нещодавно Інститут вивчення війни оцінив можливості України для контрнаступу.

Вони припускають, що Україна матиме достатню кількість танків і бронетранспортерів різних типів у своїх підрозділах для підтримки розширеного механізованого маневру, а також достатню кількість боєприпасів усіх видів, включаючи артилерію, і що Україна зможе проводити тривалі високоточні удари на дальності з HIMARS та інших подібних систем, що підтримують маневрові операції, як це було раніше.