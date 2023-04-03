Весенний призыв в рф: мэр Мелитополя указал на угрозу для жителей оккупированных территорий
Россияне с апреля могут начать призыв на срочную службу на оккупированной территории Запорожской области. При этом ранее оккупанты уверяли, что не планируют призывать в армию юношей на захваченных территориях Украины.
Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Набор "пушечного мяса" на оккупированной территории
"Россияне в очередной раз соврали. Сначала заявили, что молодежь из "новых регионов", то есть оккупированных территорий, не будут призывать на службу в армии. Затем сами же свою ложь опровергли", — написал городской голова Мелитополя.
По словам Федорова, в указе о весеннем призыве, подписанном российским диктатором владимиром путиным днями, исключений для призывников с оккупированных территорий нет.
"В любой момент нашу молодежь могут призвать в армию и отправить умирать за врага. Оккупанты готовы превратить юношей в пушечное мясо", — подчеркнул мэр.
Он призвал людей срочно выезжать с оккупированных территорий, поскольку находиться там смертельно опасно для всех.
Напомним, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве, который стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.
Аналитики ISW предполагают, что объявленный с 1 апреля весенний призыв в армию может помешать россии готовить пополнение для воюющей в Украине армии. А отправлять набранных в рамках призыва солдат на войну россия, скорее всего, не будет.