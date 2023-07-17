Взрыв на Крымском мосту: оккупационные власти сообщили о повреждении

Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: соцсети

Оккупационные власти Крыма сообщили, что в результате взрыва на Крымском мосту есть повреждение дорожного полотна на пролетах. Информацию о повреждении опор там не подтвердили.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Последствия взрыва на Крымском мосту

"В Минтрансе России сообщили, что со стороны Республики Крым есть повреждения дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся в СМИ информацию о повреждениях опор", — говорится в сообщении.

Там добавили, что сейчас идет обследование моста.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Также в сети были обнародованы фото первых кадров повреждения на Крымском мосту.

Заявление оккупационных властей

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов прокомментировал взрыв на Крымском мосту.

Что конкретно случилось на Крымском мосту, он так и не сказал. По его словам, причины "чрезвычайного происшествия" выясняются. На месте работают все соответствующие службы.

"В результате ЧП приостановлено автомобильное движение на Крымском мосту. Причины выясняются", — говорит Аксенов.

И добавляет, что движение железнодорожного транспорта будет возобновлено до 9:00. А вот что касается автомобильного транспорта, то "всех гостей и жителей Крыма" просит воспользоваться сухопутным коридором через новый регион РФ.

Взрыв на Крымском мосту

Ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что там "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры", а также о том, что на месте происшествия работают соответствующие службы.

Позже стало известно о как минимум двух поврежденных пролетах моста, а также о двух погибших людях. Есть и пострадавшие.

На Крымском мосту образовались пробки и паника.

Напомним, что генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал украинцам спокойной ночи и пообещал российским оккупантам адскую ночку. По его словам, "колыбельная" для них "уже готовится".