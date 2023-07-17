Вибух на Кримському мосту: окупаційна влада повідомила про пошкодження

Наслідки вибуху на Кримському мосту. Фото: соцмережі

Окупаційна влада Криму повідомила, що внаслідок вибуху на Кримському мосту є пошкодження дорожнього полотна на прольотах. Інформацію про пошкодження опор там не підтвердили.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Наслідки вибуху на Кримському мосту

"У Мінтрансі Росії повідомили, що з боку Республіки Крим є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. У Мінтрансі не підтвердили інформацію, що раніше з'явилася в ЗМІ про пошкодження опор", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що наразі триває обстеження мосту.

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Також у мережі оприлюднили фото перших кадрів пошкодження на Кримському мосту.

Заява окупаційної влади

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов прокоментував вибух на Кримському мосту.

Що конкретно сталося на Кримському мосту — він так і не сказав. За його словами, причини "надзвичайної події" наразі з'ясовуються. На місці працюють усі відповідні служби.

"В результаті НС призупинено автомобільний рух на Кримському мосту. Причини з'ясовуються", — каже Аксьонов.

І додає, що рух залізничного транспорту буде відновлено до 9:00. А от що стосується автомобільного транспорту, то "усіх гостей та жителів Криму" просить користуватися сухопутним коридором через новий регіон РФ.

Вибух на Кримському мосту

Вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що там "відбулася надзвичайна подія в районі 145 опори", а також про те, що на місці події працюють відповідні служби.

Пізніше стало відомо про як мінімум два пошкоджені прольоти мосту, а також про двох загиблих людей. Є й постраждалі.

Наразі на Кримському мосту утворилися затори та паніка.

Нагадаємо, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".