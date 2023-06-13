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Взрывы раздаются в Киеве и Кривом Роге

13 июня 2023 03:25
обновлено: 03:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы раздаются в Киеве и Кривом Роге
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Этой ночью, 13 июня, в нескольких областях Украины объявлены воздушные тревоги. Враг не оставляет все больше прибегает к атакам с воздуха.

Мониторинговые каналы Telegram пишут об угрозе ракетных ударов.

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Сообщается о взрывах в Киеве и Кривом Роге. Всех просят пройти в укрытие.

03:41:

Сообщается, что слышны взрывы на Левом берегу Киева.

Напомним, по информации СМИ, в условиях начала контрнаступательной операции в Украине усилится мобилизация.

Из-за необходимости ВСУ в большом количестве людей будут призывать, в частности:

  • снятых с учета по состоянию здоровья;
  • мужчин в возрасте от 28 до 60 лет, считавшихся годными или ограниченно годными;
  • мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, приходящих на контрактную службу или состоящих на военном учете.

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