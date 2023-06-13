Взрывы раздаются в Киеве и Кривом Роге

Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Этой ночью, 13 июня, в нескольких областях Украины объявлены воздушные тревоги. Враг не оставляет все больше прибегает к атакам с воздуха.

Мониторинговые каналы Telegram пишут об угрозе ракетных ударов.

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Сообщается, что слышны взрывы на Левом берегу Киева.

Напомним, по информации СМИ, в условиях начала контрнаступательной операции в Украине усилится мобилизация.

Из-за необходимости ВСУ в большом количестве людей будут призывать, в частности: