Взрывы на аэродроме в Джанкое — в результате удара погибли 30 оккупантов
Во временно оккупированном Джанкое в ночь на 17 апреля прогремели мощные взрывы в районе военного аэродрома. В результате этого погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения.
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.
Смерть оккупантов в Джанкое
Сообщается, что у Джанкое мест в госпитале для всех раненых не хватило. Часть российских оккупантов перевозят в Севастополь.
"По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибло около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ", — указано в сообщении.
Напомним, 17 апреля в Джанкое раздались мощные взрывы. В результате этого произошел пожар на военном аэродроме.
Также после ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские власти причины ограничений не называют.
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