Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы на аэродроме в Джанкое — в результате удара погибли 30 оккупантов arrow

Взрывы на аэродроме в Джанкое — в результате удара погибли 30 оккупантов

17 апреля 2024 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы на аэродроме в Джанкое — в результате удара погибли 30 оккупантов
Взрывы на аэродроме в Джанкое. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Джанкое в ночь на 17 апреля прогремели мощные взрывы в районе военного аэродрома. В результате этого погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Смерть оккупантов в Джанкое

Сообщается, что у Джанкое мест в госпитале для всех раненых не хватило. Часть российских оккупантов перевозят в Севастополь.

"По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибло около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ", — указано в сообщении.

null
Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 17 апреля в Джанкое раздались мощные взрывы. В результате этого произошел пожар на военном аэродроме.

Также после ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские власти причины ограничений не называют.

война
Крым
смерть
взрыв
Украина
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость