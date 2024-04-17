Взрывы на аэродроме в Джанкое — в результате удара погибли 30 оккупантов

Взрывы на аэродроме в Джанкое. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Джанкое в ночь на 17 апреля прогремели мощные взрывы в районе военного аэродрома. В результате этого погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что у Джанкое мест в госпитале для всех раненых не хватило. Часть российских оккупантов перевозят в Севастополь.

"По данным наших источников, на аэродроме в Джанкое погибло около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены. Из-за отсутствия достаточного количества мест в госпитале Джанкоя раненых перевозят вертолетами в Севастополь для размещения в 1472 ВМКГ", — указано в сообщении.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 17 апреля в Джанкое раздались мощные взрывы. В результате этого произошел пожар на военном аэродроме.

Также после ночных взрывов в районе военного аэродрома в Джанкое частично перекрыли движение на трассе. В то же время российские власти причины ограничений не называют.