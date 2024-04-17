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Вибухи на аеродромі в Джанкої — внаслідок удару загинули 30 окупантів

17 квітня 2024 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи на аеродромі в Джанкої — внаслідок удару загинули 30 окупантів
Вибухи на аеродромі в Джанкої. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В тимчасово окупованому Джанкої у ніч проти 17 квітня пролунали потужні вибухи в районі військового аеродрому. Внаслідок цього загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела.

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Повідомляється, що у Джанкої місць у шпиталі для всіх поранених не вистачило. Частину російських окупантів перевозять до Севастополя.

"За даними наших джерел, на аеродромі у Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у госпіталі Джанкоя поранених перевозять гелікоптерами до Севастополя для розміщення в 1472 ВМКГ", — зазначено в повідомленні.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 квітня у Джанкої пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього сталася пожежа на військовому аеродромі.

Також після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називає.

війна
Крим
смерть
вибух
Україна
окупанти

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