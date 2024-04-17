Вибухи на аеродромі в Джанкої — внаслідок удару загинули 30 окупантів
В тимчасово окупованому Джанкої у ніч проти 17 квітня пролунали потужні вибухи в районі військового аеродрому. Внаслідок цього загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела.
Смерть окупантів у Джанкої
Повідомляється, що у Джанкої місць у шпиталі для всіх поранених не вистачило. Частину російських окупантів перевозять до Севастополя.
"За даними наших джерел, на аеродромі у Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у госпіталі Джанкоя поранених перевозять гелікоптерами до Севастополя для розміщення в 1472 ВМКГ", — зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, 17 квітня у Джанкої пролунали потужні вибухи. Внаслідок цього сталася пожежа на військовому аеродромі.
Також після нічних вибухів у районі військового аеродрому в Джанкої частково перекрили рух на трасі. Водночас російська влада причини обмежень не називає.
Читайте Новини.LIVE!