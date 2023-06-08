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Взрывы в Черкасской области: в ОВА рассказали о последствиях

8 июня 2023 22:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Умани Черкасской области 8 июня 2023 - в ОВА рассказали о последствиях
Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/cherkaskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"Имеем два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", — говорится в сообщении.

Предварительно известно о восьми пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии. Все соответствующие службы работают на месте. Детали выясняются.

обстрелы Черкасской области
Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстрелы Черкасской области
Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/cherkaskaODA
обстрелы Черкасской области
Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/mvs_ukraine
обстрелы Черкасской области
Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/mvs_ukraine
обстрелы Черкасской области
Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Напомним, 8 июня около 20:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщали о вылете "Калибров" из Черного моря и взрывах в Черкасской области.

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