Взрывы в Умани Черкасской области 8 июня 2023 - в ОВА рассказали о последствиях

Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/cherkaskaODA

В четверг, 8 июня, в Черкасской области враг нанес два ракетных удара по Умани. В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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"Имеем два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", — говорится в сообщении.

Предварительно известно о восьми пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии. Все соответствующие службы работают на месте. Детали выясняются.

Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/cherkaskaODA

Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/cherkaskaODA

Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Последствия взрывов в Черкасской области 8 июня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Напомним, 8 июня около 20:00 по Украине начала распространяться воздушная тревога. Мониторинговые группы сообщали о вылете "Калибров" из Черного моря и взрывах в Черкасской области.