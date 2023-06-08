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Повітряна тривога по всій Україні: на Черкащині пролунали вибухи

8 червня 2023 20:48
оновлено: 20:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога по всій Україні: на Черкащині пролунали вибухи
Робота протиповітряної оборони. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ/Facebook
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 8 червня, у Черкаській області пролунали вибухи. Наразі інформація уточнюється.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи на Черкащині

Оновлено 20:45. Як повідомляють моніторингові групи, з аеродрому Оленя вилетіло три літаки  Ту-95МС. 

скріншот

Оновлено 20:40. За попередньою інформацією, у місті лунали звуки робити ППО. Українська протиповітряна оборона вразила усі російські цілі над Черкащиною.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що надвечір 8 червня в Умані, Черкаської області, пролунали вибухи.

Наразі вся інформація уточнюється.

Зазначимо, повітряна тривога почала ширитися Україною близько 20:00. Моніторингові групи попередньо повідомляли, що окупанти випустили "Калібри" з Чорного моря. 

повітряна тривога
Мапа повітряних тривог станом на 20:30. Фото: скріншот

Нагадаємо, 8 червня окупанти обстріляли Херсон під час евакуації населення через затоплення міста. За словами керівника ОВА Олександра Прокудіна, російські війська б'ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Під час атаки, росіяни поранили щонайменше трьох людей. Під обстріли в Херсоні також потрапив головний рабин України Моше Асман.

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