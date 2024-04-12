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Взрывы в Днепропетровской области — первые подробности от ОВА

12 апреля 2024 20:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Днепропетровской области — первые подробности от ОВА
Последствия взрывов в Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Днепропетровской области в пятницу, 12 апреля, раздались взрывы. В результате были повреждены ряд зданий и объекты электроэнергии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По уточненной информации, как заявил чиновник, из-за падения обломков ракеты в районе Кривого Рога было повреждено 15 частных домов, автомобили и объекты электросети. Пожар был оперативно ликвидирован.

Взрывы на Днепропетровщине - первые подробности от ОВА
Выбитые стекла в одном из зданий. Источник: Telegram Сергея Лысака
Взрывы на Днепропетровщине - первые подробности от ОВА
Последствия падения обломков. Источник: Telegram Сергея Лысака
Взрывы на Днепропетровщине - первые подробности от ОВА
Повреждение жилого дома. Источник: Telegram Сергея Лысака

Непокойно было и в Никополе, как заявил чиновник.

"Агрессор семь раз бил по городу ударными дронами разных модификаций. Обстрелял его из тяжелой артиллерии", — резюмирует Лысак.

Взрывы на Днепропетровщине - первые подробности от ОВА
Повреждено здание в результате обстрела. Источник: Telegram Сергея Лысака
Взрывы на Днепропетровщине - первые подробности от ОВА
Последствия разрушений после обстрелов. Источник: Telegram Сергея Лысака

В результате вражеских ударов повреждены двухэтажка и восемь частных домов. Также повреждены пять магазинов, церковь инфраструктурный объект, офисное здание, библиотека.

"Уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно — изуродовано. Задело линии электропередач и газопровод", — сказал Лысак. 

Взрывы на Днепропетровщине - первые подробности от ОВА
Часть разрушенной крыши в результате обстрела. Источник: Telegram Сергея Лысака

Напомним, ранее армия России в ночь на пятницу, 12 апреля, направила на объект энергетики в Днепропетровской области несколько волн ударных дронов с юга, в результате чего вспыхнул пожар.

Также в результате налета над Криворожским районом силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе, в то же время пожар был ликвидирован.

взрыв
электроэнергия
Украина
Днепропетровская область
война в Украине

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