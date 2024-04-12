Взрывы в Днепропетровской области — первые подробности от ОВА
В Днепропетровской области в пятницу, 12 апреля, раздались взрывы. В результате были повреждены ряд зданий и объекты электроэнергии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия взрывов в Днепропетровской области
По уточненной информации, как заявил чиновник, из-за падения обломков ракеты в районе Кривого Рога было повреждено 15 частных домов, автомобили и объекты электросети. Пожар был оперативно ликвидирован.
Непокойно было и в Никополе, как заявил чиновник.
"Агрессор семь раз бил по городу ударными дронами разных модификаций. Обстрелял его из тяжелой артиллерии", — резюмирует Лысак.
В результате вражеских ударов повреждены двухэтажка и восемь частных домов. Также повреждены пять магазинов, церковь инфраструктурный объект, офисное здание, библиотека.
"Уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно — изуродовано. Задело линии электропередач и газопровод", — сказал Лысак.
Напомним, ранее армия России в ночь на пятницу, 12 апреля, направила на объект энергетики в Днепропетровской области несколько волн ударных дронов с юга, в результате чего вспыхнул пожар.
Также в результате налета над Криворожским районом силы ПВО сбили четыре дрона-камикадзе, в то же время пожар был ликвидирован.
Читайте Новини.LIVE!