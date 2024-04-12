Вибухи на Дніпропетровщині — перші подробиці від ОВА
У Дніпропетровській області у п'ятницю, 12 квітня, пролунали вибухи. В результаті було пошкоджено низку будівель та об'єкти електроенергії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.
Наслідки вибухів у Дніпропетровській області
За уточненою інформацією, як заявив чиновник, через падіння уламків ракети в районі Кривого Рогу було пошкоджено 15 приватних будинків, автомобілі та об'єкти електромережі. Пожежу було оперативно ліквідовано.
Неспокійно було й у Нікополі, як заявив чиновник.
"Агресор сім разів бив по місту ударними дронами різних модифікацій. Обстріляв його з важкої артилерії", — резюмує Лисак.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено двоповерхівку та вісім приватних будинків. Також пошкоджено п'ять магазинів, церкву інфраструктурний об'єкт, офісну будівлю, бібліотеку.
"Знищено господарську споруду, ще одну — понівечено. Зачепило лінії електропередач і газопровід", — сказав Лисак.
Нагадаємо, раніше армія Росії в ніч на п'ятницю, 12 квітня, направила на об'єкт енергетики на Дніпропетровщині кілька хвиль ударних дронів з півдня, внаслідок чого спалахнула пожежа.
Також внаслідок нальоту над Криворізьким районом сили ППО збили чотири дрони-камікадзе, водночас пожежу було ліквідовано.
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